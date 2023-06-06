Сьогодні в Україні День журналіста. Скільки медійників загинуло з початку повномасштабного вторгнення рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Сьогодні, 6 червня, своє професійне свято відзначають українські журналісти. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули, як мінімум, 63 медійники. Про це пише УНН з посиланням на слова голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.
Деталі
14 медійників були вбиті під час виконання своїх професійних обов’язків, 9 - стали цивільними жертвами окупантів. А 40 журналістів загинули в лавах Сил оборони України.
Загалом, за словами Томіленка, починаючи з 24 лютого 2022 року, росія скоїла проти представників преси і медіа в України понад 500 злочинів.
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Голова НСЖУ додав, що усі воєнні злочини росіян проти журналістів та медіа в Україні максимально ретельно фіксуються.
Довкола Міжнародної федерації журналістів формується коаліція медійників з різних країн з пропозицією створити у майбутньому великому трибуналі над Путіним секцію воєнних злочинів проти журналістів.
Пропонується, що у межах цієї секції до відповідальності має бути притягнуто й російських пропагандистів.
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