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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Сьогодні в Україні День журналіста. Скільки медійників загинуло з початку повномасштабного вторгнення рф

Київ • УНН

 • 408878 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Сьогодні, 6 червня, своє професійне свято відзначають українські журналісти. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули, як мінімум, 63 медійники. Про це пише УНН з посиланням на слова голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.

Сьогодні в Україні День журналіста. Скільки медійників загинуло з початку повномасштабного вторгнення рф

Деталі

14 медійників були вбиті під час виконання своїх професійних обов’язків, 9 - стали цивільними жертвами окупантів. А 40 журналістів загинули в лавах Сил оборони України.

Загалом, за словами Томіленка, починаючи з 24 лютого 2022 року, росія скоїла проти представників преси і медіа в України понад 500 злочинів.

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Голова НСЖУ додав, що усі воєнні злочини росіян проти журналістів та медіа в Україні максимально ретельно фіксуються.
Довкола Міжнародної федерації журналістів формується коаліція медійників з різних країн з пропозицією створити у майбутньому великому трибуналі над Путіним секцію воєнних злочинів проти журналістів.

Пропонується, що у межах цієї секції до відповідальності має бути притягнуто й російських пропагандистів.

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На Донеччині загинув журналіст французької агенції AFP

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