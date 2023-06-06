Сегодня в Украине День журналиста. Сколько медийщиков погибло с начала полномасштабного вторжения рф

Детали

14 медийщиков были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей, 9 - стали гражданскими жертвами оккупантов. А 40 журналистов погибли в рядах Сил обороны Украины.

В целом, по словам Томиленко, начиная с 24 февраля 2022 года, россия совершила против представителей прессы и медиа в Украине более 500 преступлений.

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Председатель НСЖУ добавил, что все военные преступления россиян против журналистов и медиа в Украине максимально тщательно фиксируются.

Вокруг Международной федерации журналистов формируется коалиция медийщиков из разных стран с предложением создать в будущем большом трибунале над Путиным секцию военных преступлений против журналистов.

Предлагается, что в рамках этой секции к ответственности должны быть привлечены и российские пропагандисты.

Напомним

На Донетчине погиб журналист французского агентства AFP



