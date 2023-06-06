Сегодня в Украине День журналиста. Сколько медийщиков погибло с начала полномасштабного вторжения рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Сегодня, 6 июня, свой профессиональный праздник отмечают украинские журналисты. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли, как минимум, 63 медийщика. Об этом пишет УНН со ссылкой на слова председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.
Детали
14 медийщиков были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей, 9 - стали гражданскими жертвами оккупантов. А 40 журналистов погибли в рядах Сил обороны Украины.
В целом, по словам Томиленко, начиная с 24 февраля 2022 года, россия совершила против представителей прессы и медиа в Украине более 500 преступлений.
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Председатель НСЖУ добавил, что все военные преступления россиян против журналистов и медиа в Украине максимально тщательно фиксируются.
Вокруг Международной федерации журналистов формируется коалиция медийщиков из разных стран с предложением создать в будущем большом трибунале над Путиным секцию военных преступлений против журналистов.
Предлагается, что в рамках этой секции к ответственности должны быть привлечены и российские пропагандисты.
Напомним
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