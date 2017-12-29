В 2017 "Киевпастранс" перевез на 7 млн ​​пассажиров больше чем в прошлом году

“З99, 8 млн пассажиров мы перевезли в обычном режиме движения (трамваями, троллейбусами, автобусами и городской электричкой, фуникулером) по 2017, что на 7,4 млн больше чем в прошлом году”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском транспорте начали устанавливать оборудование для электронного билета

Напомним, Киевпастранс собирается до конца января следующего года оборудовать весь свой наземный общественный транспорт бесплатным Wi-Fi.