В 2017 "Киевпастранс" перевез на 7 млн пассажиров больше чем в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2017 году коммунальное предприятие «Киевпастранс» перевезло почти 400 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в сети Facebook, передает УНН.
“З99, 8 млн пассажиров мы перевезли в обычном режиме движения (трамваями, троллейбусами, автобусами и городской электричкой, фуникулером) по 2017, что на 7,4 млн больше чем в прошлом году”, — говорится в сообщении.
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Напомним, Киевпастранс собирается до конца января следующего года оборудовать весь свой наземный общественный транспорт бесплатным Wi-Fi.