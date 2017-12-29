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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В 2017 році "Київпастранс" перевіз на 7 млн пасажирів більше ніж торік

Київ • УНН

 • 9440 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. В 2017 році комунальне підприємство “Київпастранс” перевезло майже 400 мільйонів пасажирів. Про це повідомила прес-служба підприємства на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В 2017 році "Київпастранс" перевіз на 7 млн пасажирів більше ніж торік

“З99, 8 млн пасажирів ми перевезли у звичайному режимі руху (трамваями, тролейбусами, автобусами та міською електричкою, фунікулером) за 2017 рік, що на 7,4 млн більше ніж торік”, — йдеться в повідомлені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У київському транспорті почали встановлювати обладнання для електронного квитка

Нагадаємо, Київпастранс збирається до кінця січня наступного року обладнати увесь свій наземний громадський транспорт безплатним Wi-Fi.

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