Зимой температура в домах киевлян может быть ниже обычной – Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Отопительный сезон в Киеве будет непростой: температура в домах киевлян может быть немного ниже обычной. Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
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"Вопрос отопительного сезона очень актуален, мы сотрудничаем с государством, потому что сегодня город зависит от энергоснабжения, от поставки газа, нас интересует также и цена на газ, как и каждого жителя города. Одно могу сказать, ссылаясь на слова министра Чернышева относительно того, что, к сожалению, у нас этот сезон будет непростым. Возможно, температура в домах будет немного ниже, чем обычно", - рассказал Кличко.
Детали
По словам мэра, делается все для того, чтобы использовать современные технологии, подготовиться к зиме.
"Но все остальные вопросы лежат в плоскости государства, и мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей", - сказал Кличко.
Дополнение
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщал, что отопительный сезон 2022-2023 в Украине начнется вовремя, но нужно отвыкать от открытых окон зимой.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина начала подготовку к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой.
Напомним
Украина совершила отопительный сезон с почти 9 млрд кубометров газа в подземных хранилищах. До конца октября должны накопить в ПХГ около 17 млрд кубометров газа.
Кабинет министров Украины создал штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов во время военного положения.