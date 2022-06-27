Узимку температура в оселях киян може бути нижчою, ніж зазвичай – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Опалювальний сезон у Києві буде непростий: температура в оселях киян може бути трохи нижчою, ніж зазвичай. Про це в ефірі українського телемарафону розповів мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Питання опалювального сезону дуже актуальне, ми співпрацюємо з державою, бо на сьогодні місто залежить від енергопостачання, від постачання газу, нас цікавить також і ціна на газ, як і кожного мешканця міста. Одне можу сказати, посилаючись на слова міністра Чернишова відносно того, що на жаль, у нас цей сезон буде непростий. Можливо, температура в оселях буде трохи нижчою, ніж зазвичай", - розповів Кличко.
Деталі
За словами мера, робиться все для того, щоб використовувати сучасні технології, підготуватися до зими.
"Але всі інші питання лежать в площині держави і ми сподіваємося на вчасне постачання енергоносіїв", - сказав Кличко.
Доповнення
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомляв, що опалювальний сезон 2022-2023 в Україні розпочнеться вчасно, але потрібно відвикати від відчинених вікон взимку.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна розпочала підготовку до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими.
Нагадаємо
Україна звершила опалювальний сезон із майже 9 млрд кубометрів газу у підземних сховищах. До кінця жовтня маємо накопити у ПСГ близько 17 млрд кубометрів газу.
Кабінет міністрів України створив штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років під час воєнного стану.