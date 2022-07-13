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Уже более тысячи детей пострадали в результате вторжения рф в Украину

Уже более тысячи детей пострадали в результате вторжения рф в Украину

Киев • УНН

 • 113247 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Уже более тысячи детей пострадали в результате полномасштабного вторжения рф в Украину, из них 349 погибли, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на утро 13 июля 2022 года более тысячи детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 349 детей погибли и более 652 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 352, Харьковской – 190, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, во время проведения аварийно-спасательных работ в городе Часов Яр Донецкой области после обстрелов, которые 9 июля были совершены военными рф, обнаружено тело 9-летнего мальчика.

12 июля в городе Северск Донецкой области в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.

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