Уже понад тисячу дітей постраждали внаслідок вторгнення рф в Україну

Цитата

"Станом на ранок 13 липня 2022 року більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 349 дітей загинуло та понад 652 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 352, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, під час проведення аварійно-рятувальних робіт у місті Часів Яр Донецької області після обстрілів, які 9 липня були здійснені військовими рф, виявлено тіло 9-річного хлопчика.

12 липня в місті Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранено двоє хлопчиків 2 та 17 років. Дворічна дитина в тяжкому стані.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.