Уже не региональный: где на территории Луганской области русский язык остался без "статуса"

Детали

Местные советы принимали решения о региональном статусе русского языка, опираясь на закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года ("закон Колесниченко-Кивалова"), который был признан неконституционным.

Соответствующие решения, по данным Луганской областной прокуратуры, отменили:

Михайловский сельский совет (решение от 21 ноября 2019)

Голубовский сельский совет (решение от 26 сентября 2019);

Епифанивский сельский совет (решение от 3 октября 2019)

Макеевский сельский совет (решение от 4 ноября 2019)

Новоникольский сельский совет (решение от 7 ноября 2019)

Нововодянский сельский совет (решение от 1 октября 2019)

Старобельский городской совет (решение от 11 декабря 2020 года);

Рубежанский городской совет (решение от 13 января 2021).

Добавим

В то же время, у прокуратуры нет данных, до сих пор ли действующее решение Луганского областного совета о предоставлении статуса регионального русскому языку.

Напомним

Харьковский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Харькове.

Позже стало известно, что Харьковский городской совет подаст апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда об отмене статуса русского языка как регионального в городе.