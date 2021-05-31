Уже не региональный: где на территории Луганской области русский язык остался без "статуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Луганская областная прокуратура в ответ на запрос Радио Свобода привела перечень органов местного самоуправления региона, которые за последние несколько лет отменили принятые ими решения о статусе русского языка как регионального, передает УНН.
Детали
Местные советы принимали решения о региональном статусе русского языка, опираясь на закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года ("закон Колесниченко-Кивалова"), который был признан неконституционным.
Соответствующие решения, по данным Луганской областной прокуратуры, отменили:
Михайловский сельский совет (решение от 21 ноября 2019)
Голубовский сельский совет (решение от 26 сентября 2019);
Епифанивский сельский совет (решение от 3 октября 2019)
Макеевский сельский совет (решение от 4 ноября 2019)
Новоникольский сельский совет (решение от 7 ноября 2019)
Нововодянский сельский совет (решение от 1 октября 2019)
Старобельский городской совет (решение от 11 декабря 2020 года);
Рубежанский городской совет (решение от 13 января 2021).
Добавим
В то же время, у прокуратуры нет данных, до сих пор ли действующее решение Луганского областного совета о предоставлении статуса регионального русскому языку.
Напомним
Харьковский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Харькове.
Позже стало известно, что Харьковский городской совет подаст апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда об отмене статуса русского языка как регионального в городе.