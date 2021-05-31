Уже не регіональна: де на території Луганської області російська мова залишилась без "статусу"

Деталі

Місцеві ради ухвалювали рішення про регіональний статус російської мови, спираючись на закон “Про засади державної мовної політики” від 2012 року (“закон Колесніченка-Ківалова”), що його було визнано неконституційним.

Відповідні рішення, за даними Луганської обласної прокуратури, скасували:

Михайлівська сільська рада (рішення від 21 листопада 2019 року);

Голубівська сільська рада (рішення від 26 вересня 2019 року);

Єпіфанівська сільська рада (рішення від 3 жовтня 2019 року);

Макеївська сільська рада (рішення від 4 листопада 2019 року);

Новомикільська сільська рада (рішення від 7 листопада 2019 року);

Нововодянська сільська рада (рішення від 1 жовтня 2019 року);

Старобільська міська рада (рішення від 11 грудня 2020 року);

Рубіжанська міська рада (рішення від 13 січня 2021 року).

Додамо

Водночас, у прокуратури немає даних, чи досі чинне рішення Луганської обласної ради про надання статусу регіональної російській мові.

Нагадаємо

Харківський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови в Харкові.

Пізніше стало відомо, що Харківська міська рада подасть апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду про скасування статусу російської мови як регіональної в місті.