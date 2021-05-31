Уже не регіональна: де на території Луганської області російська мова залишилась без "статусу"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 31235 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 110975 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 152862 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 136674 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 143099 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 99808 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 83990 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 188866 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88759 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 282840 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 69800 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 11801 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 24718 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 33491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 50041 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 154988 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 188867 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 282841 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 449843 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 435651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 8066 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33919 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39340 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39744 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40662 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Уже не регіональна: де на території Луганської області російська мова залишилась без "статусу"

Київ • УНН

 • 15922 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Луганська обласна прокуратура у відповідь на запит Радіо Свобода навела перелік тих органів місцевого самоврядування регіону, які за останні кілька років скасували ухвалені ними рішення про статус російської мови як регіональної, передає УНН.

Уже не регіональна: де на території Луганської області російська мова залишилась без "статусу"

Деталі

Місцеві ради ухвалювали рішення про регіональний статус російської мови, спираючись на закон “Про засади державної мовної політики” від 2012 року (“закон Колесніченка-Ківалова”), що його було визнано неконституційним.

Відповідні рішення, за даними Луганської обласної прокуратури, скасували:

Михайлівська сільська рада (рішення від 21 листопада 2019 року);
Голубівська сільська рада (рішення від 26 вересня 2019 року);
Єпіфанівська сільська рада (рішення від 3 жовтня 2019 року);
Макеївська сільська рада (рішення від 4 листопада 2019 року);
Новомикільська сільська рада (рішення від 7 листопада 2019 року);
Нововодянська сільська рада (рішення від 1 жовтня 2019 року);
Старобільська міська рада (рішення від 11 грудня 2020 року);
Рубіжанська міська рада (рішення від 13 січня 2021 року).

Додамо

Водночас, у прокуратури немає даних, чи досі чинне рішення Луганської обласної ради про надання статусу регіональної російській мові.

Нагадаємо

Харківський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови в Харкові.

Пізніше стало відомо, що Харківська міська рада подасть апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду про скасування статусу російської мови як регіональної в місті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45