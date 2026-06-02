Уже 8 погибших от удара рф в Днепре - из-под завалов достали тело ребенка
Киев • УНН
В Днепре из-за атаки рф погибли восемь человек и тридцать пять пострадали. Из-под завалов дома достали тело мальчика 2023 года рождения.
Число погибших в результате атаки рф в Днепре возросло до восьми человек, среди них ребенок, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Атака россиян на Днепр оборвала жизнь маленького мальчика. Тело ребенка 2023 года рождения спасатели извлекли из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки. Сегодня ночью россияне убили в Днепре 8 человек
Напомним
Ранее было известно о 7 погибших и 35 пострадавших из-за атаки рф в Днепре.