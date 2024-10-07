Уже 19 человек пострадали от авиаудара рф по Херсону

В результате российского авиаудара по Херсону пострадали 19 человек, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Количество пострадавших из-за российского авиаудара по Херсону возросло до девятнадцати. В больницу обратился 66-летний мужчина, который получил взрывную травму. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь", - сообщили в ОВА.

Также сообщается, что около 13:00 российские войска обстреляли Зимовник. "Из-за вражеского удара 76-летняя женщина получила взрывную травму. "Скорая" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи", - отметили в ОВА.

Враг ударил 4 КАБами по Херсону: травмированы восемь человек, двое из них - дети