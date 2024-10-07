Уже 19 людей постраждали від авіаудару рф по Херсону
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало 19 людей. До лікарні звернувся 66-річний чоловік з вибуховою травмою, якому надається медична допомога.
Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало 19 людей, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Кількість постраждалих через російських авіаудар по Херсону зросла до девʼятнадцяти. До лікарні звернувся 66-річний чоловік, який дістав вибухову травму. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу", - повідомили в ОВА.
Також повідомляється, що близько 13:00 російські війська обстріляли Зимівник. "Через ворожий удар 76-річна жінка дістала вибухову травму. "Швидка" доставила потерпілу до лікарні для надання меддопомоги", - зазначили в ОВА.
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