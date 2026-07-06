Уже 14 человек стали жертвами атаки рф в Киеве, 56 пострадавших
Киев • УНН
В Киеве в результате массированной атаки рф в ночь на 6 июля погибли 14 человек, 56 пострадали, среди них 7 детей. Спасатели продолжают работы в Подольском и Дарницком районах.
В Киеве известно уже о 14 погибших в результате очередной массированной атаки рф в ночь на 6 июля, 56 человек пострадали, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Киев: из-под завалов многоэтажки в Подольском районе деблокировано тело еще одного человека. Таким образом количество жертв российского обстрела столицы возросло до 14 человек
По данным ГСЧС, пострадали 56 человек, из них 7 детей.
Поисково-спасательные работы в многоквартирных домах, поврежденных в результате атаки рф, как указано, продолжаются по двум адресам в Подольском и Дарницком районах.
Число погибших в результате атаки рф на Киевщине возросло до шести06.07.26, 14:01 • 3164 просмотра