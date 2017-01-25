Узбек пытался незаконно организовать в Киеве канал незаконной легализации соотечественников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня на центральном железнодорожном вокзале Киева подразделения собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с работниками военной прокуратуры пресекли попытку организации незаконного канала легализации иностранцев в Украине и дачи взятки пограничнику. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"Гражданин Узбекистана пытался организовать канал незаконной легализации не менее 40 своих соотечественников и втянуть в эту схему инспектора пограничной службы. Попытку пресекли, организатора задержали", - говорится в сообщении.
Напомним, в КПВВ "Гнутово" гражданин Украины предложил почти 5 тыс. грн взятки.