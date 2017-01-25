Узбек пытался незаконно организовать в Киеве канал незаконной легализации соотечественников

"Гражданин Узбекистана пытался организовать канал незаконной легализации не менее 40 своих соотечественников и втянуть в эту схему инспектора пограничной службы. Попытку пресекли, организатора задержали", - говорится в сообщении.

Напомним, в КПВВ "Гнутово" гражданин Украины предложил почти 5 тыс. грн взятки.