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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Узбек пытался незаконно организовать в Киеве канал незаконной легализации соотечественников

Узбек пытался незаконно организовать в Киеве канал незаконной легализации соотечественников

Киев • УНН

 • 8486 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня на центральном железнодорожном вокзале Киева подразделения собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с работниками военной прокуратуры пресекли попытку организации незаконного канала легализации иностранцев в Украине и дачи взятки пограничнику. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.

"Гражданин Узбекистана пытался организовать канал незаконной легализации не менее 40 своих соотечественников и втянуть в эту схему инспектора пограничной службы. Попытку пресекли, организатора задержали", - говорится в сообщении.

Напомним, в КПВВ "Гнутово" гражданин Украины предложил почти 5 тыс. грн взятки.

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