Узбек намагався незаконно організувати у Києві канал незаконної легалізації співвітчизників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні на центральному залізничному вокзалі Києва підрозділи власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками військової прокуратури запобігли спробі організації незаконного каналу легалізації іноземців в Україні та дачі хабаря прикордоннику. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
"Громадянин Узбекистану намагався організувати канал незаконної легалізації щонайменше 40 своїх співвітчизників та втягнути до цієї схеми інспектора прикордонної служби. Спробу припинено, організатора затримано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на КПВВ "Гнутово" громадянин України запропонував майже п'ять тис. грн хабара.