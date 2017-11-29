УЕФА изменила время начала проведения матчей Лиги чемпионов

С сезона 2018/19 теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени, то есть в 20:00 по киевскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (CET) (22:00 киевское время).

Стоит отметить, что с нового сезона четыре сильнейшие клубы из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов (сейчас это Испания, Германия, Англия и Италия).

Напомним, что УЕФА объявил и утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы, начиная с будущего сезона.