УЕФА изменила время начала проведения матчей Лиги чемпионов

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3193 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 11179 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 12139 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87211 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79108 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91375 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121246 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115820 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146475 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107445 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
УЕФА изменила время начала проведения матчей Лиги чемпионов

УЕФА изменила время начала проведения матчей Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 13773 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Исполнительный комитет Cоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил изменение времени начала баталий Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

С сезона 2018/19 теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени, то есть в 20:00 по киевскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (CET) (22:00 киевское время).

Стоит отметить, что с нового сезона четыре сильнейшие клубы из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов (сейчас это Испания, Германия, Англия и Италия).

Напомним, что УЕФА объявил и утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы, начиная с будущего сезона.

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