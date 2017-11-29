УЄФА змінила час початку проведення матчів Ліги чемпіонів

З сезону 2018/19 тепер два матчі ігрового дня будуть починатися о 19:00 за центральноєвропейським часом, тобто о 20:00 за київським часом), а інші шість зустрічей — о 21:00 (CET) (22:00 київський час).

Варто відзначити, що з нового сезону чотири найсильніші клуби з чотирьох асоціацій з найвищим рейтингом будуть автоматично потрапляти в груповий етап Ліги чемпіонів (наразі це Іспанія, Німеччина, Англія та Італія).

Нагадаємо, що УЄФА оголосив та затвердив новий формат проведення Ліги чемпіонів та Ліги Європи починаючи з майбутнього сезону.