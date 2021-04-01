УЕФА увеличил количество замен в финальной части Евро-2020

Детали

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в режиме видеоконференции и единогласно принял решение разрешить проведение пяти замен на Евро-2020 и в финальной стадии Лиги наций УЕФА 2021, а также в стыковых матчах за право остаться в Лиге С.

Исполком решил продлить действие поправки, поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на национальные и международный футбольные календаре, и причины для использования правила пяти замен остались актуальными.

Заметим, что УЕФА также снял ограничения на пребывание зрителей на трибунах.

Стоит напомнить

Президент УЕФА высокой оценкой оценил выступления “Шахтера”.