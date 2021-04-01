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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49583 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 69024 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 144848 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195641 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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УЕФА увеличил количество замен в финальной части Евро-2020

УЕФА увеличил количество замен в финальной части Евро-2020

Киев  •  УНН

 • 11117 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. УЕФА утвердил несколько новых решений одним из которых стало проведение пяти замен во время матчей Евро-2020, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в режиме видеоконференции и единогласно принял решение разрешить проведение пяти замен на Евро-2020 и в финальной стадии Лиги наций УЕФА 2021, а также в стыковых матчах за право остаться в Лиге С.

Исполком решил продлить действие поправки, поскольку пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на национальные и международный футбольные календаре, и причины для использования правила пяти замен остались актуальными.

Заметим, что УЕФА также снял ограничения на пребывание зрителей на трибунах.

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Президент УЕФА высокой оценкой оценил выступления “Шахтера”.

Украинские Национальные Новости

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