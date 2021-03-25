Фантастичний прогрес: президент УЄФА оцінив виступи “Шахтаря”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент УЄФА Александер Чеферін в ексклюзивному інтерв’ю “Shakhtar News” поділився думкою щодо виступів “Шахтаря” та зачепив тему реформи Ліги чемпіонів, передає УНН.
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На думку глави УЄФА, “гірники” демонструють фантастичний прогрес при грі не на власному стадіоні.
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“Так, „Шахтар“ демонструє фантастичний прогрес. Я спостерігав за клубом у фінальній частині Ліги Європи минулого сезону — деякі матчі були просто чудовими! У вас відмінна команда, наскільки я чув, чудовий президент і гарний директор з футболу Дарійо Срна. Мені подобається „Шахтар“. Сподіваюсь, що команда максимально успішно виступатиме і в майбутньому. Клуб добре розвивається, надто враховуючи те, що досі не має змоги грати вдома. Значно важче постійно пересуватися, щоб проводити як домашні, так і виїзні матчі, й при цьому грати добре”, — наголосив Чеферін.
Про реформу Ліги чемпіонів: “сьогодні в основному турнірі беруть участь 32 клуби, а з впровадженням реформи їх стане 36. Тобто подолати кваліфікацію зможуть ті самі, плюс ще 4 учасники. Проте ми іноді стикаємося з типовим популізмом і неправильним тлумаченням самої ідеї. А вона чудова: ви матимете ще більше шансів пройти, адже більше команд братиме участь. А ті, хто говорить, що це може стати проблемою, найімовірніше, не слухають уважно або ж не розуміють змісту реформи”.
Варто нагадати
Цього сезону “Шахтар” зупинився на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи, поступившись там “Ромі”.