“Шахтар” вдруге програв “Ромі” та вилетів із Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На НСК “Олімпійський” у Києві відбулося друге протистояння 1/8 фіналу Ліги Європи за участі “Шахтаря” та “Роми”, передає кореспондент УНН.
Деталі
У першому таймі команди не змогли відправити м’яч у сітку воріт. Проте після відпочинку вони зробили це тричі. На 49 хвилині нападник Борха Майораль зіграв головою на добиванні та відправив ігровий снаряд у порожню сітку воріт. Менше десяти хвилин знадобилося аби Жуніор Мораес зрівняв рахунок після передачі головою Алана Патріка.
Переможний гол на 72 хвилині забив все той же форвард Майораль, якому асистував Перес — 2:1.
Перша гра у Римі завершилася переконливим виграшем “Роми” 3:0, тому до чвертьфіналу пройшли “вовки”.
Доповнення
У минулому сезоні “Рома” вилетіла в 1/8 фіналу змагань, а переможець-2009 “Шахтар” грав в 2020-му році в 1/2 фіналу ЛЄ.