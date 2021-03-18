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“Шахтер” во второй раз проиграл “Роме” и вылетел из Лиги Европы

“Шахтер” во второй раз проиграл “Роме” и вылетел из Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 16280 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На НСК “Олимпийский” в Киеве состоялось второе противостояние 1/8 финала Лиги Европы с участием “Шахтера” и “Ромы”, передает корреспондент УНН.

Детали

В первом тайме команды не смогли отправить мяч в сетку ворот. Однако после отдыха они сделали это трижды. На 49 минуте нападающий Борха Майораля сыграл головой на добивании и отправил игровой снаряд в пустую сетку ворот. Меньше десяти минут понадобилось чтобы Жуниор Мораес сравнял счет после передачи головой Алана Патрика.

Победный гол на 72 минуте забил все тот же форвард Майораля, которому ассистировал Перес — 2: 1.

Первая игра в Риме завершилась убедительным выигрышем “Ромы” 3: 0, поэтому в четвертьфинал прошли “волки”.

Дополнение

В прошлом сезоне “Рома” вылетела в 1/8 финала соревнований, а победитель-2009 “Шахтер” играл в 2020 году в 1/2 финала ЛЕ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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