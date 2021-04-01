УЄФА збільшив кількість замін у фінальній частині Євро-2020

Деталі

Виконавчий комітет УЄФА провів засідання в режимі відеоконференції і одноголосно прийняв рішення дозволити проведення п’яти замін на Євро-2020 і у фінальній стадії Ліги націй УЄФА 2021 року, а також в стикових матчах за право залишитися в Лізі С.

Виконком вирішив продовжити дію поправки, оскільки пандемія COVID-19, як і раніше впливає на національні та міжнародний футбольні календарі, і причини для використання правила п’яти замін залишились актуальними.

Зауважимо, що УЄФА також зняв обмеження на перебування глядачів на трибунах.

Варто нагадати

Президент УЄФА високою оцінкою оцінив виступи “Шахтаря”.