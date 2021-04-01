УЄФА збільшив кількість замін у фінальній частині Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. УЄФА затвердив кілька нових рішень одним з яких стало проведення п'яти замін під час поєдинків Євро-2020, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Виконавчий комітет УЄФА провів засідання в режимі відеоконференції і одноголосно прийняв рішення дозволити проведення п’яти замін на Євро-2020 і у фінальній стадії Ліги націй УЄФА 2021 року, а також в стикових матчах за право залишитися в Лізі С.
Виконком вирішив продовжити дію поправки, оскільки пандемія COVID-19, як і раніше впливає на національні та міжнародний футбольні календарі, і причини для використання правила п’яти замін залишились актуальними.
Зауважимо, що УЄФА також зняв обмеження на перебування глядачів на трибунах.
Варто нагадати
Президент УЄФА високою оцінкою оцінив виступи “Шахтаря”.