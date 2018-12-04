УЕФА запретил проведение матчей в украинских городах с военным положением
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. УЕФА решил не проводить футбольные матчи в украинских областях в которых вступил в действие закон о военном положении, информирует УНН со ссылкой на AFP.
Генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти подтвердил данное решение, которое не позволит донецкому “Шахтеру” провести решающий поединок групповой стадии с “Лионом” в Харькове.
“Встречи УЕФА не состоятся в городах, где действует военное положение. Встреча между „Шахтером“ и „Лионом“ в Харькове не состоится, но мы пока не знаем в каком другом городе пройдет данный матч ”, - сообщил Маркетти в комментарии AFP.
Таким образом, “Шахтер” скорее всего будет проводить игру против “Лиона” во Львове или Киеве.
Заметим, что баталия “Шахтер” — “Лион” должен пройти 12 декабря.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим и 10 областях Украины ввели военное положение.