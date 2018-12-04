УЄФА заборонив проведення матчів в українських містах з воєнним станом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. УЄФА вирішив не проводити футбольні матчі в українських областях в яких вступив у дію закон про воєнний стан, інформує УНН з посиланням на AFP.
Генеральний секретар УЄФА Джорджіо Маркетті підтвердив дане рішення, яке не дозволить донецькому “Шахтарю” провести вирішальний поєдинок групової стадії з “Ліоном” у Харкові.
“Зустрічі УЄФА не відбудуться в містах, де діє воєнний стан. Зустріч між „Шахтарем“ і „Ліоном“ в Харкові не відбудеться, але ми поки не знаємо в якому іншому місті пройде даний матч”, — повідомив Маркетті в коментарі AFP.
Таким чином, “Шахтар” скоріше за все проводитиме гру проти “Ліону” у Львові або Києві.
Зауважимо, що баталія “Шахтар” — “Ліон” має пройти 12-го грудня.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У зв’язку з цим і 10 областях України запровадили воєнний стан.