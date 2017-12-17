УЕФА отказал "Милану" в добровольном согласии о финансовом фейе-плей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Следственная палата независимого органа финансового контроля УЕФА рассмотрела заявку на добровольное соглашение, принятое “Миланом” в рамках правил финансового фейе-плей, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
После тщательного изучения всей предоставленной документации и объяснений Палата решила не заключать добровольное соглашение с “Миланом”.
В частности, Палата сочла, что на сегодняшний день по-прежнему сохраняются неопределенности относительно рефинансирования займов, подлежащих возврату в октябре 2018 года, и финансовых гарантий, предоставленных основным акционером.
Указано, что “Милан” по-прежнему будет подвергаться постоянному мониторингу, и ситуация будет повторно оценена в первые месяцы 2018 года.
Как сообщал УНН, именно из-за нарушения финансового фейе-плея “Милан” может быть исключен из еврокубков.