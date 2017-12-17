УЄФА відмовив "Мілану" у добровільній згоді про фінансовий феєр-плей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Слідча палата незалежного органу фінансового контролю УЄФА розглянула заявку на добровільну угоду, прийняту "Міланом" у рамках правил фінансового феєр-плей, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Після ретельного вивчення всієї наданої документації та пояснень Палата вирішила не укладати добровільну угоду з “Міланом”.
Зокрема, Палата вважала, що на сьогоднішній день як і раніше зберігаються невизначеності щодо рефінансування позик, які підлягають поверненню в жовтні 2018 року, і фінансових гарантій, наданих основним акціонером.
Зазначено, що “Мілан” як і раніше буде піддаватися постійному моніторингу, і ситуація буде повторно оцінена в перші місяці 2018 року.
Як повідомляв УНН, саме через порушення фінансового феєр-плею “Мілан” може бути виключений з єврокубків.