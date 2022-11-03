УЕФА создаст женскую Лигу наций, которая станет отбором на Олимпийские игры

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"Этим летом я сказал, что мы продолжим инвестировать в женский футбол, и мы это делаем. После исторического Евро среди женщин пора продолжить развитие женской национальной сборной. Мы построили открытую, соревновательную и непрерывную систему, в которой каждый матч имеет значение, что является настоящим отражением европейской спортивной модели. Я убежден, что такой формат поможет всем европейским национальным ассоциациям и сохранит мечту о квалификации на крупный международный турнир", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Детали

Впервые игра в новом формате состоится в преддверии Евро-2025 УЕФА среди женщин.

Сообщается, что в финальный этап турнира выйдут четыре победителя групп сильнейшего дивизиона. В каждом дивизионе будут входить группы из трех-четырех команд, которые во время турнира смогут повышаться или понижаться в классе.

Турнир будет связан с отбором на чемпионат Европы. Определение распределения команд в отборе к Евро будет происходить на основе положения сборных в рейтинге Лиги Наций вместе со стыковыми матчами за вылет и повышение в классе между дивизионами.

Кроме этого, каждые четыре года Лига Наций будет определять три европейских женских футбольных сборных, которые будут проходить отбор на турнир Олимпийских игр.

Напомним

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выступил за исключение России и Ирана из мировой ассоциации ФИФА.