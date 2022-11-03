УЄФА створить жіночу Лігу націй, яка стане відбором на Олімпійські ігри

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"Цього літа я сказав, що ми продовжимо інвестувати в жіночий футбол, і ми це робимо. Після історичного Євро серед жінок настав час продовжити розвиток жіночої національної збірної. Ми побудували відкриту, змагальну та безперервну систему, у якій кожен матч має значення, що є справжнім відображенням європейської спортивної моделі. Я переконаний, що такий формат допоможе всім європейським національним асоціаціям і збереже мрію про кваліфікацію на великий міжнародний турнір", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Деталі

Уперше гра в новому форматі відбудеться напередодні Євро-2025 УЄФА серед жінок.

Повідомляється, що у фінальний етап турніру вийдуть чотири переможці груп найсильнішого дивізіону. До кожного дивізіону входитимуть групи з трьох-чотирьох команд, які під час турніру зможуть підвищуватися або понижуватися у класі.

Турнір буде пов'язаний з відбором на чемпіонат Європи. Визначення розподілу команд у відборі до Євро відбуватиметься на основі положення збірних у рейтингу Ліги Націй, разом зі стиковими матчами за виліт та підвищення в класі між дивізіонами.

Окрім цього, кожні чотири роки Ліга Націй визначатиме три європейські жіночі футбольні збірні, що проходитимуть відбір на турнір Олімпійських ігор.

Нагадаємо

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виступив за виключення росії та ірану зі світової асоціації ФІФА.