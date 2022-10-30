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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 4554 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 16944 перегляди

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Президент українського футболу закликає вигнати росію та іран з УЄФА

Президент українського футболу закликає вигнати росію та іран з УЄФА

Київ • УНН

 • 345229 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виступив за виключення росії та ірану зі світової асоціації ФІФА. В інтерв'ю спортивному шоу ARD він назвав росію "терористичною організацією, яка вбиває людей", передає УНН.

Деталі

“Кожен відповідальний за те, що відбувається в його країні, і за те, що він є представником країни, яку весь світ визнав загрозою для всього світу”, — сказав Андрій Павелко.

Деталі

Російські футбольні команди з кінця лютого відсторонені від усіх міжнародних змагань через війну в Україні. Російська асоціація досі є членом ФІФА та Європейського футбольного союзу (УЄФА).

“Це має змінитися. Оскільки росія зараз планує інтегрувати команди з Криму у свою власну лігу. Це пряме порушення статуту”, – заявив президент українського футболу.

Нагадаємо

Білорусів та росіян не допустять до змагань у лижних видах спорту на сезон 2022/23.

Українські Національні Новини

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