Президент українського футболу закликає вигнати росію та іран з УЄФА

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“Кожен відповідальний за те, що відбувається в його країні, і за те, що він є представником країни, яку весь світ визнав загрозою для всього світу”, — сказав Андрій Павелко.

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Російські футбольні команди з кінця лютого відсторонені від усіх міжнародних змагань через війну в Україні. Російська асоціація досі є членом ФІФА та Європейського футбольного союзу (УЄФА).

“Це має змінитися. Оскільки росія зараз планує інтегрувати команди з Криму у свою власну лігу. Це пряме порушення статуту”, – заявив президент українського футболу.

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Білорусів та росіян не допустять до змагань у лижних видах спорту на сезон 2022/23.