УЕФА рассказал болельщикам, что делать с билетами на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Все билеты, приобретенные на матчи чемпионата Европы, останутся действительными. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает УНН.
Так, в УЕФА рассказали, что не позднее середины апреля 2020 года все болельщики получат специальное сообщение на электронную почту.
В УЕФА добавили, что болельщики, которые захотят сдать билеты, будут иметь право на полное возмещение средств. УЕФА гарантировал возможность возврата билетов и возмещения денег без комиссии.
Как писал УНН, турнир был запланирован на лето 2020-го, теперь будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи плей-офф Евро-2020 и товарищеские игры, изначально запланированные на март, пройдут в начале июня.
Добавим, что кроме переноса чемпионата Европы, также было принято решение о приостановлении национальных первенств, в том числе и чемпионата Украины.
Президент УАФ Андрей Павелко отметил, что чемпионат должен быть доигран, и выразил надежду на то, что возможность восстановить первенство появится в ближайшем будущем.