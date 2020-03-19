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УЄФА розповів вболівальникам, що робити з квитками на ЄВРО-2020

Київ • УНН

 • 10977 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Усі квитки, придбані на матчі чемпіонату Європи, залишаться дійсними. Про це повідомляє пресслужба УЄФА, передає УНН.

Так, в УЄФА розповіли, що не пізніше середини квітня 2020 року всі вболівальники отримають спеціальне повідомлення на електронну пошту.

В УЄФА додали, що вболівальники, які захочуть здати квитки, матимуть право на повне відшкодування коштів. УЄФА гарантував можливість повернення квитків та відшкодування грошей без комісії.

Як писав УНН, турнір був запланований на літо 2020-го, тепер буде проходити з 11 червня по 11 липня 2021 року. Матчі плей-офф ЄВРО-2020 і товариські ігри, спочатку заплановані на березень, пройдуть на початку червня.

Додамо, що окрім перенесення чемпіонату Європи, також було ухвалено рішення про призупинення національних першостей, у тому числі і чемпіонату України.

Президент УАФ Андрій Павелко наголосив, що чемпіонат повинен бути дограний, і висловив надію на те, що можливість відновити першість з'явиться в найближчому майбутньому.

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