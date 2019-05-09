УЕФА рассмотрел возможность создания нового формата Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Ньоне Исполнительный комитет УЕФА встретился с представителями европейских футбольных лиг и представил новый проект Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на AFP и УЕФА.
Согласно регламенту в групповом этапе ЛЧ должны появиться четыре группы, которые будут состоять из восьми команд. Также будет функционировать понижение и повышение в классе команд. В плей-офф должны пробиваться по 5 лучших коллективов из восьми.
Сказано, что новый проект поспособствует популяризации матчей высокого уровня и будет более интересным для топ-клубов.
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После встречи президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал дискуссии о формате клубных турниров УЕФА после 2024 года.
"Когда в 2016 году Лига чемпионов последний раз менялась, УЕФА критиковали за то, что они не посоветовались со всеми сторонами. Вскоре после этого я стал президентом и настоял на том, чтобы любые будущие изменения были предметом консультаций. Встреча является еще одним доказательством. Важно помнить, что, несмотря на множество разговоров в СМИ, ничего еще не решено. На данный момент у нас есть только идеи и мысли", - рассказал Чеферин.
Отметим, что изменения в турнире могут начаться с 2024 года.