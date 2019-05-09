Imagine Dragons виступлять на фіналі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, в цьому році в Мадриді виступить група Imagine Dragons. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
"Ми вдоволені, що зіграємо на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів УЄФА для найпалкіших уболівальників в світі. У Мадриді буде приголомшливе шоу", - сказав лідер групи Ден Рейнольдс.
Маркетинговий директор UEFA Events SA Гі-Лоран Епстейн заявив, що минулорічний виступ Дуа Ліпи пройшло з великим успіхом, були побиті рекорди за переглядами в соціальних мережах.
"Ми знаємо, що Imagine Dragons підігріють ажіотаж глядачів перед фіналом таким рок-виступом, яке вболівальники ніколи не забудуть", - додав він.
Фінал покажуть в прямому ефірі в 200 країнах і територіях по всьому світу. Imagine Dragons вийдуть на поле за десять з ґаком хвилин до головного матчу сезону в європейському клубному футболі.
Як повідомляв УНН, "Тоттенхем" потрапив у фінал Ліги чемпіонів.