Imagine Dragons выступят на финале Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На церемонии открытия финала Лиги чемпионов, в этом году в Мадриде выступит группа Imagine Dragons. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
"Мы польщены, что сыграем на церемонии открытия финала Лиги чемпионов УЕФА для самых страстных болельщиков в мире. В Мадриде будет потрясающее шоу", - сказал лидер группы Дэн Рейнольдс.
Маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн заявил, что прошлогоднее выступление Дуа Липы прошло с большим успехом, были побиты рекорды по просмотрам в социальных сетях.
"Мы знаем, что Imagine Dragons подогреют ажиотаж зрителей перед финалом таким рок-выступлением, которое болельщики никогда не забудут", - добавил он.
Финал покажут в прямом эфире в 200 государствах и территориях по всему миру. Imagine Dragons выйдут на поле за десять с лишним минут до главного матча сезона в европейском клубном футболе.
Как сообщал УНН, "Тоттенхэм" попал в финал Лиги чемпионов.