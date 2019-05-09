УЄФА розглянув можливість створення нового формату Ліги чемпіонів

Згідно з регламентом у груповому етапі ЛЧ має з'явитися чотири групи, які складатимуться із восьми команд. Також буде функціонувати пониження та підвищення в класі команд. До плей-оф мають пробиватися по 5 кращих колективів з восьми.

Сказано, що новий проект посприяє популяризації матчів високого рівня і буде більш цікавим для топ-клубів.

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Після зустрічі президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував дискусії про формат клубних турнірів УЄФА після 2024 року.

"Коли в 2016 році Ліга чемпіонів востаннє змінювалася, УЄФА критикували за те, що вони не порадилися з усіма сторонами. Незабаром після цього я став президентом і наполіг на тому, щоб будь-які майбутні зміни були предметом консультацій. Зустріч є ще одним доказом. Важливо пам'ятати, що, незважаючи на безліч розмов у ЗМІ, нічого ще не вирішено. На даний момент у нас є тільки ідеї і думки", - розповів Чеферін.

Зауважимо, що зміни в турнірі можуть розпочатися з 2024 року.