УЕФА подготовил промо видео матча Лиги Европы "АЭК" - "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Перед стартом плей-офф Лиги евров УЕФА подготовил промо матча "АЭК" - "Динамо", с достижениями киевского "Динамо" на групповой стадии, передает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
В групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона 2017/18 годов только у двух команд ("Арсенал" и "Аталанта") было больше бомбардиров, чем у киевского клуба (7).
Одной команде не удалось забить больше голов на групповом этапе, чем "Динамо" - 9. Столько же имеют в активе "Арсенал" и "Виктория" Пльзень. Кроме того, "бело-синие" забивали не менее двух голов в пяти из шести проведенных поединков группового этапа Лиги Европы.
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Примечательно, что нападающий Жуниор Мораес стал одним из 5-ти исполнителей, которые смогли оформить хет-трик на групповой стадии, и ни один из футболистов на забил больше бразильца (6).
Отметим, что киевляне впервые вышли в плей-офф ЛЕ со времен кампании 2014-15 годов, во время которой команде удалось попасть в 1/4 финала.
Добавим, что матч 1/8 финала "АЭК" - "Динамо" пройдет 15 февраля в Греции в 22:05.