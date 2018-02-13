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УЄФА підготував промо відео матчу Ліги Європи "АЕК" - "Динамо"

УЄФА підготував промо відео матчу Ліги Європи "АЕК" - "Динамо"

Київ • УНН

 • 9709 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Перед стартом плей-оф Ліги Єврови, УЄФА підготував промо матчу "АЕК" - "Динамо", з досягненнями київського "Динамо" на груповій стадії, передає УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.

У груповому етапі Ліги Європи УЄФА сезону 2017/18 років тільки у двох команд ("Арсенал" і "Аталанта") було більше бомбардирів, ніж у київського клубу (7).

Жодній команді не вдалося забити більше голів на груповому етапі, ніж "Динамо" – 9. Стільки ж мають в активі "Арсенал" і "Вікторія" Пльзень. Окрім того, "біло-сині" забивали не менше двох голів у п'яти з шести проведених поєдинків групового етапу Ліги Європи.

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Примітно, що нападник Жуніор Мораес став одним із 5-ти виконавців, які спромоглися оформити хет-трик на груповій стадії, і жоден із футболістів на забив більше за бразильця (6).

Відзначимо, що кияни вперше вийшли у плей-оф ЛЄ з часів кампанії 2014-15 років, під час якої команді вдалося потрапити до 1/4 фіналу.

Додамо, що матч 1/8 фіналу "АЕК" – "Динамо" пройде 15-го лютого у Греції о 22:05.

Українські Національні Новини

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