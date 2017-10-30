УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тыс. евро

Нарушения поведения фанатов "горняков" состоялось в рамках первого тура групповой стадии, когда дончане обыграли итальянский "Наполи" 2:1.

В Харькове на стадионе "Металлист" болельщики использовали файеры, за что теперь руководство "оранжево-черных" должно уплатить в УЕФА 12 тыс. евро в виде наказания.

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Отметим, что УЕФА из-за различных нарушений также наказал немецкий "Кельн" на 60 тыс. евро и лондонский "Арсенал" на 12 тыс. После очного поединка команда в рамках Лиги Европы.

Добавим также, в следующем туре 1 ноября дончане в Харькове будут принимать роттердамский "Фейеноорд".