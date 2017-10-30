УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тыс. евро

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37187 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101313 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154336 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115558 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116005 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112257 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104085 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107010 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103514 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153061 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тыс. евро

УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 12 тыс. евро

Киев  •  УНН

 • 17038 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Единственный представитель от Украины в групповом раунде Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" понес наказание от УЕФА за действия болельщиков, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Нарушения поведения фанатов "горняков" состоялось в рамках первого тура групповой стадии, когда дончане обыграли итальянский "Наполи" 2:1.

В Харькове на стадионе "Металлист" болельщики использовали файеры, за что теперь руководство "оранжево-черных" должно уплатить в УЕФА 12 тыс. евро в виде наказания.

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Отметим, что УЕФА из-за различных нарушений также наказал немецкий "Кельн" на 60 тыс. евро и лондонский "Арсенал" на 12 тыс. После очного поединка команда в рамках Лиги Европы.

Добавим также, в следующем туре 1 ноября дончане в Харькове будут принимать роттердамский "Фейеноорд".

Украинские Национальные Новости

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