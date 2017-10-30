УЄФА оштрафував "Шахтар" на 12 тисяч євро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Єдиний представник від України в груповому раунді Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поніс покарання від УЄФА за дії уболівальників, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Порушення поведінки фанатів "гірників" відбулося в рамках першого туру групової стадії, коли донеччани обіграли італійський "Наполі" 2:1.
У Харкові на ОСК "Металіст" уболівальники використовували файєри, за що тепер керівництво "помаранчево-чорних" має сплатити в УЄФА 12 тис. євро у вигляді покарання.
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Відзначимо, що УЄФА через різноманітні порушення також покарав німецький "Кельн" на 60 тис. євро та лондонський "Арсенал" на 12 тис. після очного поєдинку команда в рамках Ліги Європи.
Додамо також, у наступному турі 1-го листопада донеччани у Харкові прийматимуть роттердамський "Фейєноорд".