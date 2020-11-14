УЕФА оштрафовало "Динамо" за игру Лиги чемпионов против "Ювентуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Киевское “Динамо” получило наказание в виде финансового штрафа от УЕФА по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с “Ювентусом”, который состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Санкции к “Динамо” применены за нарушение зрителями, которые были допущены на трибуны стадиона, санитарных правил при пандемии коронавируса (отсутствие масок и социальная дистанция). За это “бело-синие” заплатят пять тыс. евро.
Кроме этого, 14 тыс. евро киевляне заплатят за блокирование зрителями общественных проходов.
Стоит отметить, что все штрафы команда должна выплатить в течение 90-дней с момента оглашения решения.