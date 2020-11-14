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УЕФА оштрафовало "Динамо" за игру Лиги чемпионов против "Ювентуса"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Киевское “Динамо” получило наказание в виде финансового штрафа от УЕФА по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с “Ювентусом”, который состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Санкции к “Динамо” применены за нарушение зрителями, которые были допущены на трибуны стадиона, санитарных правил при пандемии коронавируса (отсутствие масок и социальная дистанция). За это “бело-синие” заплатят пять тыс. евро.

Кроме этого, 14 тыс. евро киевляне заплатят за блокирование зрителями общественных проходов.

Стоит отметить, что все штрафы команда должна выплатить в течение 90-дней с момента оглашения решения.

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