УЄФА оштрафувало “Динамо” за гру Ліги чемпіонів проти “Ювентуса”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Київське “Динамо” отримала покарання у вигляді фінансового штрафу від УЄФА за підсумками матчу групового етапу Ліги чемпіонів з “Ювентусом”, який відбувся в Києві, на НСК “Олімпійський, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Санкції до “Динамо” застосовані за порушення глядачами, які були допущені на трибуни стадіону, санітарних правил при пандемії коронавірусу (відсутність масок і соціальна дистанція). За це “біло-сині” заплатять п’ять тис. євро.
Крім цього, 14 тис. євро кияни заплатять за блокування глядачами громадських проходів.
Варто відзначити, що всі штрафи команда має виплатити протягом 90-днів з моменту оголошення рішення.