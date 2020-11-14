УЄФА оштрафувало “Динамо” за гру Ліги чемпіонів проти “Ювентуса”

Санкції до “Динамо” застосовані за порушення глядачами, які були допущені на трибуни стадіону, санітарних правил при пандемії коронавірусу (відсутність масок і соціальна дистанція). За це “біло-сині” заплатять п’ять тис. євро.

Крім цього, 14 тис. євро кияни заплатять за блокування глядачами громадських проходів.

Варто відзначити, що всі штрафи команда має виплатити протягом 90-днів з моменту оголошення рішення.