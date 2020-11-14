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УЄФА оштрафувало “Динамо” за гру Ліги чемпіонів проти “Ювентуса”

УЄФА оштрафувало “Динамо” за гру Ліги чемпіонів проти “Ювентуса”

Київ • УНН

 • 13846 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Київське “Динамо” отримала покарання у вигляді фінансового штрафу від УЄФА за підсумками матчу групового етапу Ліги чемпіонів з “Ювентусом”, який відбувся в Києві, на НСК “Олімпійський, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Санкції до “Динамо” застосовані за порушення глядачами, які були допущені на трибуни стадіону, санітарних правил при пандемії коронавірусу (відсутність масок і соціальна дистанція). За це “біло-сині” заплатять п’ять тис. євро.

Крім цього, 14 тис. євро кияни заплатять за блокування глядачами громадських проходів.

Варто відзначити, що всі штрафи команда має виплатити протягом 90-днів з моменту оголошення рішення.

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