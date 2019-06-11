УЕФА обнародовала символическую сборную плей-офф Лиги наций

В символическую-команду попали по четыре представителя триумфатора соревнования Португалии и четыре игрока Нидерландов, потерпевших поражение в финале. При этом места в составе не нашлось защитнику и капитану серебряных призеров Вирджил ван Дейку.

Символическая сборная выглядит так:

Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Матейс где Лигт (Нидерланды), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейро (Португалия), Фрэнки де Йонг, Мартен де Рон (оба - Нидерланды), Бернарду Силва, Криштиану Роналду (оба - Португалия), Депай (Нидерланды).

Напомним, что победителем первого в истории розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.