Португалія стала тріумфатором Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Чинний чемпіон Європи збірна Португалії обіграла команду Нідерландів і стала першим в історії переможцем Ліги націй, передає УНН.
У першій половині баталії нідерландці мали кращий відсоток володіння м'ячем, але належна гострота біля воріт Руй Патрісіу не була створена. Натомість португальці відзначилися низкою ударів по воротах гостей (за матч 19 проти 5) і одного разу м'яч потрапив у ціль.
Наприкінці першої години протистояння Бернарду Сілва увірвався з лівої частини штрафної та віддав передачу дещо назад на Гонсалу Гедеша. Форвард завдав потужного і прицільного пострілу – 1:0.
Таким чином, Португалія не програє вдома вже 14 офіційних матчів поспіль - з вересня 2014 року, коли вона мінімально поступилася Албанії.
Нагадаємо, що бронзовий комплект Ліги націй виборола команда Англії.