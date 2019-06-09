Португалия стала триумфатором Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Действующий чемпион Европы сборная Португалии обыграла команду Нидерландов и стала первым в истории победителем Лиги наций, передает УНН.
В первой половине баталии голландцы имели лучший процент владения мячом, но надлежащая острота у ворот Руй Патрисиу не была создана. Зато португальцы отличились рядом ударов по воротам гостей (за матч 19 против 5) и однажды мяч попал в цель.
В конце первого часа противостояния Бернарду Силва ворвался с левой части штрафной и отдал передачу несколько назад на Гонсалу Гедеша. Форвард нанес мощный и прицельного выстрела - 1:0.
Таким образом, Португалия не проигрывает дома уже 14 официальных матчей подряд - с сентября 2014 года, когда она минимально уступила Албании.
Напомним, что бронзовый комплект Лиги наций завоевала команда Англии.