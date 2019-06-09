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7 марта, 06:35 • 106114 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134570 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143253 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Португалия стала триумфатором Лиги наций

Португалия стала триумфатором Лиги наций

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Действующий чемпион Европы сборная Португалии обыграла команду Нидерландов и стала первым в истории победителем Лиги наций, передает УНН.

В первой половине баталии голландцы имели лучший процент владения мячом, но надлежащая острота у ворот Руй Патрисиу не была создана. Зато португальцы отличились рядом ударов по воротам гостей (за матч 19 против 5) и однажды мяч попал в цель.

В конце первого часа противостояния Бернарду Силва ворвался с левой части штрафной и отдал передачу несколько назад на Гонсалу Гедеша. Форвард нанес мощный и прицельного выстрела - 1:0.

Таким образом, Португалия не проигрывает дома уже 14 официальных матчей подряд - с сентября 2014 года, когда она минимально уступила Албании.

Напомним, что бронзовый комплект Лиги наций завоевала команда Англии.

Украинские Национальные Новости

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