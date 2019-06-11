УЄФА оприлюднила символічну збірну плей-оф Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Технічні спостерігачі УЄФА назвали символічну збірну фінального турніру Ліги націй, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У символічну-команду потрапили по чотири представники тріумфатора змагання Португалії і чотири гравці Нідерландів, які зазнали поразки в фіналі. При цьому місця в складі не знайшлося захиснику і капітану срібних призерів Вірджілу ван Дейку.
Символічна збірна виглядає так:
Джордан Пікфорд (Англія), Кевін Мбабу (Швейцарія), Матейс де Лігт (Нідерланди), Рубен Діаш (Португалія), Мануель Аканджі (Швейцарія), Рафаел Геррейро (Португалія), Френкі де Йонг, Мартен де Рон (обидва - Нідерланди), Бернарду Сілва, Кріштіану Роналду (обидва - Португалія), Мемфіс Депай (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем першого в історії розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.