УЕФА объявил тройку претендентов на звание лучшего футболиста сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. УЕФА выбрала тройку кандидатов на получение награды лучшему футболисту по итогам сезона 2018-19 годов, сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.
Претендуют на награду Лучшего футболиста сезона 2018/19 по версии УЕФА нападающий “Барселоны” Лионель Месси, форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду и центрбэк “Ливерпулю” Вирджил ван Дейк.
В десятку претендентов ранее входили: Алиссон, Мане, Салах, Азар, где Лихт, Фрэнки де Йонг, Стерлинг. Однако они не смогли попасть в топ-3 претендентов.
Примечательно, что Лучший футболист и Лучшая футболистка прошлого сезона, а также обладатели индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов УЕФА-2018/19 будут объявлены во время жеребьевки группового этапа в Монако 29 августа.
Лучший игрок Лиги Европы-2018/19 будет назван на следующий день.