УЄФА оголосив трійку претендентів на звання кращого футболіста сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. УЄФА обрала трійку кандидатів на отримання нагороди найкращому футболістові за підсумками сезону 2018-19 років, повідомляє УНН з посиланням на УЄФА.
Претендують на нагороду Кращого футболіста сезону 2018/19 за версією УЄФА нападник "Барселони" Ліонель Мессі, форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду і центрбек "Ліверпулю" Вірджіл ван Дейк.
В десятку претендентів раніше входили: Аліссон, Мане, Салах, Азар, Де Ліхт, Френкі де Йонг, Стерлінг. Однак вони не змогли потрапити до топ-3 претендентів.
Примітно, що Кращий футболіст і Краща футболістка минулого сезону, а також володарі індивідуальних нагород по позиціях в Лізі чемпіонів УЄФА-2018/19 будуть оголошені під час жеребкування групового етапу в Монако 29 серпня. Кращий гравець Ліги Європи-2018/19 буде названий на наступний день.