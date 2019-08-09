УЕФА объявила имя автора лучшего гола в прошлом сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги голосования за автора лучшего забитого мяча Лиги чемпионов прошлого сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
По итогам голосования победу одержал лидер атак "Барселоны" Лионель Месси. Отличие получил удар форварда каталонцев в девятку ворот в первом полуфинальном матче турнира против "Ливерпуля" (3:0). Тогда аргентинец оформил дубль в игре.
Месси выиграл борьбу за престижную награду в девяти исполнителей, среди которых Роналду, Ракитич, Данилу, Нани, Педро Родригес и другие.
Напомним, что в ответном матче "Ливерпуль" сделал камбэк, выиграв у Барселоны (4: 0), и впоследствии стал победителем ЛЧ.