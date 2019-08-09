УЄФА оголосила ім'я автора найкращого голу минулого сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підбив підсумки голосування за автора кращого забитого м'яча Ліги чемпіонів минулого сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
За підсумками голосування перемогу виборов лідер атак "Барселони" Ліонель Мессі. Відзнаку отримав удар форварда каталонців у дев'ятку воріт у першому півфінальному матчі турніру проти "Ліверпуля" (3:0). Тоді аргентинець оформив дубль у грі.
Мессі виграв боротьбу за престижну нагороду у дев'ятьох виконавців, серед яких Роналду, Ракітіч, Данілу, Нані, Педро Родрігес та інші.
Нагадаємо, що в матчі-відповіді "Ліверпуль" зробив камбек, вигравши у Барселони (4:0), та згодом став переможцем ЛЧ.